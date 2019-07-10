Алексей Кудашов официально назначен главным тренером сборной России

Федерация хоккея России сообщила об изменениях в тренерском штабе национальной сборной.



Главным тренером назначен Алексей Кудашов. В тренерском составе сборной продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов.



ФХР подчёркивает, что нынешний тренерский состав, работающий с национальной командой, отвечает всем необходимым требованиям и выполнил поставленные перед командой задачи. Вместе с тем ФХР благодарит Илью Воробьёва за работу на посту главного тренера сборной и желает ему успехов в дальнейшей работе.

47-летний Кудашов известен по работе в Континентальной хоккейной лиге с мытищинским «Атлантом» (2012-2015) и ярославским «Локомотивом» (2015-2017). Его лучшим результатом в должности главного тренера является выход в полуфинал Кубка Гагарина—2017 с «Локомотивом». С апреля 2018 года Кудашов совмещает работу в штабе сборной России и штабе СКА.



Напомним, под руководством Ильи Воробьёва сборная России вылетела в четвертьфинале ЧМ-2018 и завоевала бронзовые медали на чемпионате мира 2019 года.