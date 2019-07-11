К. Кожевников: сделаю всё, чтобы отработать аванс от однофамильца

Нападающий Кирилл Кожевников, сменивший «Югру» на «Адмирал», поделился эмоциями в связи с переходом в клуб КХЛ.
«В Ханты-Мансийске, где после родного Нижневартовска продолжал карьеру, у меня завершился контракт. Попросил агента сделать всё возможное, чтобы шагнуть наверх — в КХЛ. Интерес проявил «Адмирал», с которым с радостью подписал однолетний двусторонний контракт.
В прошлом сезоне «Адмирал» здорово провёл вторую часть чемпионата, играл в современный, атакующий хоккей, уверенно смотрелся в матчах с ведущими клубами лиги — ЦСКА, СКА, «Ак Барсом». Наводил справки у некоторых хоккеистов, все они очень высоко оценивали работу с главным тренером команды Сергеем Светловым. Для него все равны — и ветераны, и молодые, он ценит современный, атакующий хоккей, для форвардов это большой плюс.
Александр Кожевников назвал мой переход одним из самых интригующих? Если честно, сам я прессу не особо читаю, но друзья и знакомые рассказывали. Большое спасибо влиятельному эксперту и однофамильцу за то, что следит за мной и даёт такие авансы. Сделаю всё возможное, чтобы их отработать», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.
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