КХЛ объявила даты вынесенных матчей в сезоне-2019/20
Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский поделился деталями составления календаря КХЛ на сезон-2019/20. В частности, функционер объявил даты вынесенных матчей.
«Под брендом KHL World Games 23 декабря в Давосе пройдёт «Зелёное дерби». Эта игра будет домашней для «Салавата Юлаева». 17 и 20 сентября матчи КХЛ впервые пройдут в Алма-Ате. «Барыс» сыграет со «Спартаком» и «Трактором».
Новой точкой на карте КХЛ старте Шэньчжэнь. На этой арене играет женский клуб, который вступает в ЖХЛ в следующем сезоне. «Куньлунь Ред Стар» проведёт шесть игр в этом городе, а затем будет играть в Пекине. 10 и 11 января «Йокерит» сыграет в Таллине с «Северсталью», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Вице-президент КХЛ объяснил, почему лига перенесла сроки презентации календаря
Впервые четыре пары команд КХЛ проведут по шесть матчей друг с другом
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