Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сибирь» продлила контракт с Михайловым

«Сибирь» продлила контракт с Михайловым
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сибирь» продлил контракт с нападающим Никитой Михайловым, сообщает официальный сайт новосибирского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 21-летний хоккеист провёл 58 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись 13 голами и 12 результативными передачами. Кроме того нападающий заработал показатель полезности «-1» и две минуты штрафа. Такой результат позволил Михайлову стать третьим бомбардиром и вторым снайпером «Сибири».

Напомним, «Сибирь» в прошлом сезоне не сумела пробиться в плей-офф Кубка Гагарина, финишировав на девятом месте в Западной конференции. Подопечные Александра Андриевского проиграли последние пять матчей в регулярном чемпионате.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент