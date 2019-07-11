«Сибирь» продлила контракт с Михайловым

ХК «Сибирь» продлил контракт с нападающим Никитой Михайловым, сообщает официальный сайт новосибирского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.



В минувшем сезоне 21-летний хоккеист провёл 58 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись 13 голами и 12 результативными передачами. Кроме того нападающий заработал показатель полезности «-1» и две минуты штрафа. Такой результат позволил Михайлову стать третьим бомбардиром и вторым снайпером «Сибири».



Напомним, «Сибирь» в прошлом сезоне не сумела пробиться в плей-офф Кубка Гагарина, финишировав на девятом месте в Западной конференции. Подопечные Александра Андриевского проиграли последние пять матчей в регулярном чемпионате.