«Сибирь» продлила контракт с Михайловым
ХК «Сибирь» продлил контракт с нападающим Никитой Михайловым, сообщает официальный сайт новосибирского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне 21-летний хоккеист провёл 58 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись 13 голами и 12 результативными передачами. Кроме того нападающий заработал показатель полезности «-1» и две минуты штрафа. Такой результат позволил Михайлову стать третьим бомбардиром и вторым снайпером «Сибири».
Напомним, «Сибирь» в прошлом сезоне не сумела пробиться в плей-офф Кубка Гагарина, финишировав на девятом месте в Западной конференции. Подопечные Александра Андриевского проиграли последние пять матчей в регулярном чемпионате.
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