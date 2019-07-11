Как стало известно «Чемпионату», Максим Грицай покинет пост исполнительного директора «Металлурга». Специалист занимал данный пост с 2012 года.



Ранее Грицай долгое время работал на Магнитогорском металлургическом комбинате, кандидат экономических наук. Занимал должности заместителя директора по финансовым ресурсам и контролю — начальника управления финансовых ресурсов ОАО «ММК», заместителя директора по корпоративным финансам ОАО «ММК». Также он входил в состав совета директоров ОАО «Белон», входящего в Группу ОАО «ММК».



Напомним, в прошлом сезоне «Металлург» по итогам регулярного чемпионата занял третье место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф подопечные Йозефа Яндача проиграли «Салавату Юлаеву» (2-4).