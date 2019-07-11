Стал известен расширенный состав сборной России на Кубок Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России U18 приступила к подготовке к Кубку Глинки/Гретцки (Словакия, Чехия). Первое в сезоне-2019/20 соревнование для команды пройдёт в Пьештянах и Бржецлаве с 5 по 10 августа.



Для участия в учебно-тренировочном сборе вызван 41 игрок:



Вратари: Ярослав Аскаров («СКА-1946»), Егор Гуськов («Локо»), Павел Канаев («Русь»), Максим Моторыгин («Динамо М»), Богдан Нефедов («Сибирские Снайперы»), Кирилл Самсонов («Красная Армия»).



Защитники: Степан Анисимов («СКА-1946»), Семён Буйван («Стальные Лисы»), Кирилл Ващилин («Динамо М), Артём Грушников, Даниил Кузьмин (оба — «Красная Армия») Алексей Егоров («Спартак»), Филат Зотов («Русские Витязи»), Кирилл Кирсанов («СКА-1946»), Александр Кондратенко («Коннектикут Рафрайдерс»), Шакир Мухамадуллин («Толпар»), Даниил Соболев («Спартак»), Кирилл Стеклов («Лондон Найтс»), Даниил Чайка («Гелф Сторм»), Илья Шигаев («Мамонты Югры»).



Нападающие: Данил Авершин («Спартак»), Никита Буруянов, Игнат Коханин (оба — «Динамо-СПб»), Данил Гущин («Маскегон Ламберджекс»), Иван Дидковский, Дмитрий Злодеев, Даниил Лазутин, Алексей Монахов, Богдан Тринеев, Никита Чибриков (все — «Динамо М»), Дмитрий Зуган («Красная Армия»), Александр Пашин («Толпар»), Василий Пономарёв («Крылья Советов»), Илья Рычков, Марат Хуснутдинов (оба — «СКА-1946»), Павел Тютнев, Еремей Шумилин (оба — «Локо»), Иван Зинченко («Русские Витязи»), Даниил Христанов («Ирбис»), Даниэль Усманов («Атланты»), Тигран Ярулин («Белые Медведи»).



В программе сбора — тренировки на льду и в атлетическом зале. 2 августа сборная отправится в Пьештяны, где 5 августа стартует на Кубке Глинки/Гретцки матчем с США в 16:30 мск.