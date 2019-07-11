Главным тренером ХК «СКА-Нева» стал отец Филиппа Курашёва

Сформирован тренерский штаб команды Высшей хоккейной лиги «СКА-Нева», информирует официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.
Главным тренером назначен Константин Курашёв. Тренерами команды в предстоящем сезоне будут Михаил Милехин и Андрей Парфенов. Тренером вратарей продолжит работать Павел Орлов. Тренером по ОФП остается Сергей Якимович.
Курашев – отец хоккеиста Филиппа Курашева.
Напомним, в предстоящем сезоне в «ВХЛ — Кубке Шёлкового пути» примут участие 32 хоккейных клуба (26 — Россия, 3 — Казахстан, 2 — Китай, 1 — Узбекистан). Состав участников пополнили «Динамо» (Тверь, Россия), «Номад» (Нур-Султан, Казахстан) и «Хумо» (Ташкент, Узбекистан). Вместо ХК «Саров» участие в предстоящем сезоне примет команда «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород).
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