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Стал известен соперник «Спартака» в ретроматче 22 декабря

Стал известен соперник «Спартака» в ретроматче 22 декабря
Хоккей / КХЛ 0

22 декабря, в свой день рождения, московский «Спартак» проведёт уже пятый по счёту ретроматч, информирует официальный сайт команды Олега Знарка.

В предстоящем сезоне соперником красно-белых станет «Барыс». Игра пройдёт на арене в «Парке Легенд» и будет посвящена 70-м годам прошлого века.

Напомним, что предыдущими соперниками «Спартака» в ретроматчах были «Йокерит», «Локомотив», «Слован» и ХК «Сочи», в этих тематических играх красно-белые одержали три победы.

Ранее в КХЛ рассказали об особенностях составления календаря, назвали даты вынесенных матчей и объяснили, почему «Авангард» не был переведён в Западную конференцию. Также вице-президент КХЛ объяснил, почему лига перенесла сроки презентации календаря.

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