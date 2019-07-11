Стал известен соперник «Спартака» в ретроматче 22 декабря
22 декабря, в свой день рождения, московский «Спартак» проведёт уже пятый по счёту ретроматч, информирует официальный сайт команды Олега Знарка.
В предстоящем сезоне соперником красно-белых станет «Барыс». Игра пройдёт на арене в «Парке Легенд» и будет посвящена 70-м годам прошлого века.
Напомним, что предыдущими соперниками «Спартака» в ретроматчах были «Йокерит», «Локомотив», «Слован» и ХК «Сочи», в этих тематических играх красно-белые одержали три победы.
Ранее в КХЛ рассказали об особенностях составления календаря, назвали даты вынесенных матчей и объяснили, почему «Авангард» не был переведён в Западную конференцию. Также вице-президент КХЛ объяснил, почему лига перенесла сроки презентации календаря.
Календарь КХЛ сезона-2019/20. Главные особенности и нововведения
КХЛ презентовала окончательный вариант календаря на сезон-2019/20, накануне объявив расписание первых домашних игр всех клубов.
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