Плэтт: Лукашенко на ЧМ сказал, что если я не забью, покину сборную

Нападающий Джефф Плэтт поделился впечатлениями после того, как его признали лучшим хоккеистом Беларуси сезона-2018/19 и рассказал о разговоре с Александром Лукашенко.



«Не ожидал, что стану лучшим. Приятный сюрприз. Если говорить в целом, это определённо не самый удачный сезон в моей карьере. В «Йокерите» было непросто — новая команда, пришлось подстраиваться. Зато в сборной мы завершили сезон на мажорной ноте.



Стать лучшим в любой стране — большое достижение. Я им горжусь. Кто принимал участие в опросе — только журналисты? А, еще и специалисты. Тогда этот титул еще более ценен. Приятно, что меня выделили.



Следил ли в прошлые годы, кого выбирали лучшим? Кажется, однажды выбрали меня. Пару лет назад. Серьезно? Это в первый раз? Значит, я ошибся. Видимо, побеждал в каком-то другом опросе. А вообще периодически захожу на русскоязычные спортивные сайты. Иногда там мелькают новости, что тот или иной хоккеист стал лучшим в сезоне. Хотя даже не вспомню, кого выбрали год назад. Павел Воробей? Интересно! Хороший игрок.



С Александром Лукашенко общался очень коротко. На чемпионате мира в Минске перед одним из матчей он зашел в нашу раздевалку. Пообщался с командой, а когда увидел меня, сказал: «Если не забьёт — больше его в сборной не будет». Понятно, президент пошутил, хотя я сразу был немного в шоке и ничего не ответил», — цитирует Плэтта «Прессбол».