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Найт: советовался с Блэкером и Фрэттином перед переходом в «Барыс»

Найт: советовался с Блэкером и Фрэттином перед переходом в «Барыс»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Корбан Найт поделился впечатлениями после подписания контракта с «Барысом».

«Поговорил с парочкой друзей, которые уже поиграли здесь. Они отзываются очень хорошо об организации и городе. Когда поступило предложение от „Барыса“, много времени на размышления и уговоры не понадобилось, с радостью его принял. Я играл с Джесси Блэкером пару сезонов назад, а с Мэттью Фрэттином ходил в одну школу. С ними поговорил о „Барысе“ перед подписанием контракта.

Думаю, просто пришло время что-то поменять. Довольно долго поиграл в Северной Америке. Поэтому когда появилась возможность так кардинально всё изменить, с радостью принял её.

Что знаю о Казахстане? Если честно, то не так уж много. Но с тех пор, как подписал контракт, нашёл много информации через Google. Похоже, что это красивая страна, а погода зимой почти такая же, как у меня на родине, поэтому для меня это не ново», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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