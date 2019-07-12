Лехконен подписал новый контракт с «Монреалем»
Финский нападающий Арттури Лехконен продолжит выступления за «Монреаль Канадиенс». Хоккеист подписал новый двухлетний контракт с зарплатой $ 2,4 млн в год. Общая сумма соглашения составит $ 4,8 млн, сообщает официальный сайт клуба.
В сезоне-2018/19 24-летний Лехконен провёл 82 матча в регулярном чемпионате, в которых отметился 11 голами и 20 результативными передачами. Его коэффициент полезности составил «+10». Эти сезонные показатели стали для него рекордными в профессиональной карьеры.
За «Монреаль» Арттури выступает с 2013 года. Ранее он играл в финской и шведской хоккейных лигах.
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