Вратарь Ежов пополнит состав «Витязя»

ХК «Витязь» анонсировал подписание контракта с 32-летним вратарём Ильёй Ежовым. Об этом сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.



Предыдущие два сезоне Ежов провёл в составе «Нефтехимика». За два года он сыграл по 50 матчей в каждом регулярном чемпионате и 4 – в плей-офф сезона-2017/18.



Свою карьеру вратарь начинал за океаном – в главной юниорской лиге Квебека Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL) в команде «Сент Джон Фог Девилз», играл за неё в сезонах 2005/06 и 2006/07.



В период с 2011 по 2016 год уроженец Краснодара выступал за СКА, в составе которого в сезоне-2014/15 выиграл Кубок Гагарина.