Президент «Ак Барса»: после прошлого сезона мы в долгу у болельщиков

Президент «Ак Барса» Наиль Маганов поделился ожиданиями от грядущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



«Я рад снова видеть наших игроков, а также приветствовать новичков, всем добро пожаловать. На собрании присутствует много молодых хоккеистов из нашей клубной системы – мы надеемся, что все будут прогрессировать в этом сезоне и приносить пользу первой команде.



Сегодня мы с Рафиком Хабибулловичем Якубовым хотим официально представить обновлённый тренерский штаб – мы уверены, что Дмитрий Вячеславович Квартальный и его ассистенты разделяют нашу клубную философию и смогут помочь «Ак Барсу». Наша команда должна побеждать, бороться за главный трофей и играть в хоккей, который будет интересен нашим болельщикам.



Также для «Ак Барса» важно быть открытым и привлекательным клубом, помимо работы на льду мы ожидаем от вас постоянного общения с публикой и участия в жизни города и республики. К тому же, после прошлого сезона мы в долгу у наших болельщиков, не забывайте об этом», — цитирует Маганова официальный сайт казанского клуба.



В прошлом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» занял пятое место в Восточной конференции. В первом же раунде плей-офф подопечные Квартального уступили «Авангарду» (0:4).