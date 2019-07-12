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«Каролина» подписала контракт с Дзингелом на $ 6,75 млн

«Каролина» подписала контракт с Дзингелом на $ 6,75 млн
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» подписал контракт с нападающим Райаном Дзингелом, информирует официальный сайт клуба. Американский хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два года. За этот период он заработает $ 6,75 млн.

В минувшем сезоне 27-летний Дзингел провёл 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, выступая за «Коламбус Блю Джекетс» и «Оттаву Сенаторз». Американский форвард забросил 26 шайб и отдал 30 результативных передач при показателе полезности «-9» и 29 минутах штрафа. В плей-офф на счету хоккеиста одна заброшенная шайба в девяти играх при показателе полезности «+3».

В регулярном чемпионате сезона-2018/19 «Каролина» заняла пятое место в Восточной конференции. В плей-офф Кубка Стэнли клуб добрался до третьего раунда, где был разгромлен «Бостоном» — 0:4.

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