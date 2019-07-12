Уодделл: после 26 голов Дзингел имел много вариантов. Рады, что он выбрал нас

Президент и генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал подписание контракта с нападающим Райаном Дзингелом.



«Показывая впечатляющие цифры на протяжении трёх сезонов в НХЛ, Райан доказал, что может играть ведущую роль в атаке. Скорость и мастерство Райана делают его идеальным кандидатом в нашу атакующую линию.



Ему 27 лет, и он только начинает показывать свою лучшую игру. В минувшем сезоне он забросил 26 шайб и явно имел множество вариантов для продолжения карьеры. Мы очень рады, что он выбрал именно наш клуб», — цитирует Уодделла официальный сайт «Каролины».

В минувшем сезоне 27-летний Дзингел провёл 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, выступая за «Коламбус Блю Джекетс» и «Оттаву Сенаторз». Американский форвард забросил 26 шайб и отдал 30 результативных передач при показателе полезности «-9» и 29 минутах штрафа. В плей-офф на счету хоккеиста одна заброшенная шайба в девяти играх при показателе полезности «+3».