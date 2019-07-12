Хабибулин рассказал о времени, проведённом в американском исправительном лагере

Российский голкипер Николай Хабибулин, который в 2011 году был признан виновным в вождении в нетрезвом виде и превышении скорости рассказал о времени, проведённом в исправительном лагере США.



«На 12 часов в сутки тебя отпускают на работу — ты сам называешь время. Кто-то в офисе работает, кто-то ещё где-то. Я в это время тренировался. В 9 утра уходил, а 9 вечера должен был возвращаться. Выходные проводил там. Уголовников было всего несколько человек. Были в основном люди, которые попадались либо за вождение в нетрезвом виде, либо за неуплату алиментов.

Как это выглядело? Жили в брезентовых военных палатках человек на 60. Стояли двухъярусные кровати. Уголовники? Я видел пару человек, которые сидели за какие-то нарушения с автомобилями. Наверное, угоны. Они никого не трогали», — сказал Хабибулин в эфире канала «Сказано сделано» в YouTube.