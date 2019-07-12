Контракты Сибрука, Даути и Окпосо — худшие в НХЛ, по версии The Athletic

The Athletic опубликовал топ-10 худших контрактов НХЛ. Его возглавили Брент Сибрук («Чикаго»), Дрю Даути («Лос-Анджелес») и Кайл Окпосо («Баффало»). Издание отмечает, что при составлении рейтинга не учитывались соглашения игроков, помещенных в список выбывших на долгий срок.
Худшим контрактом признано 8-летнее соглашение 34-летнего защитника Сибрука с «Чикаго» с зарплатой в размере $ 6,875 млн до конца сезона-2022/23. В минувшем сезоне хоккеист сыграл в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 28 (5+23) очков при показателе полезности «-6».
Вторую строчку в рейтинге заняло 8-летнее соглашение защитника Дрю Даути с «Лос-Анджелесом». Зарплата – $ 11 млн. Контракт действует до конца сезона-2026/27. Даути за прошлый год набрал 45 (8+37) очков в 82 играх при показателе полезности «-34».
Топ-3 замкнул контракт нападающего «Баффало» Кайла Окпосо. В 2016 году он заключил 7-летнее соглашение при зарплате в размере $ 6 млн. В сезоне-2018/19 набрал 29 (14+15) очков в 78 играх.
В рейтинг также вошли контракты Марка-Эдуарда Власика («Сан-Хосе»), Милана Лучича («Эдмонтон»), Майкла Мэтисона («Флорида»), Кэма Фаулера («Анахайм»), Луи Эрикссона («Ванкувер»), Бобби Райана («Оттава») и Эндрю Лэдда («Айлендерс»).
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