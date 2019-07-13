Перед обменом в «Колорадо» Кадри отклонил переход в «Калгари»
Нападающий Назем Кадри, недавно перешедший из «Торонто Мэйпл Лифс» в «Колорадо Эвеланш», рассказал, что ранее отклонил обмен в «Калгари Флэймз».
«Клуб договорился о сделке и хотел, чтобы я отказался от пункта о запрете на обмен. Я ни в коем случае не хотел проявить неуважение к городу Калгари или клубу „Флэймз“. Мне нравится эта команда и вектор её развития. Подумал, что моё вето на этот обмен даст мне шанс остаться в „Мэйпл Лифс“. Таким был план. Хотел предстоящий сезон провести в „Торонто“, хотел играть в этой команде. И мой запрет был направлен на то, чтобы остаться в „Мэйпл Лифс“. Однако в итоге у меня не получилось», — приводит слова нападающего передача 31 Thoughts: The Podcast на Sportsnet.
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