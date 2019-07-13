Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Экс-вратарь сборной Беларуси ушёл из жизни в возрасте 55 лет

Экс-вратарь сборной Беларуси ушёл из жизни в возрасте 55 лет
Хоккей / Прочие 0

В возрасте 55 лет умер белорусский тренер Александр Шумидуб, информирует «Страница хоккея Беларуси».

Несколько дней назад после одной из тренировок Александру Николаевичу стало плохо. Его отвезли в больницу, где он впал в кому, а позже скончался.

Шумидуб — воспитанник минской хоккейной школы «Юность». Участник зимних Олимпийских игр — 1998 в Нагано, победитель чемпионата мира — 1997 в первом дивизионе. За национальную сборную Беларуси выступал с 1996 по 1998 год. Провел 12 матчей, пропустил 28 шайб, заработал две минуты штрафного времени.

Шумидуб основал в Гомеле первую в стране школу вратарей. С 2005 года был тренером вратарей ХК «Гомель».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент