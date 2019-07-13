Экс-вратарь сборной Беларуси ушёл из жизни в возрасте 55 лет
В возрасте 55 лет умер белорусский тренер Александр Шумидуб, информирует «Страница хоккея Беларуси».
Несколько дней назад после одной из тренировок Александру Николаевичу стало плохо. Его отвезли в больницу, где он впал в кому, а позже скончался.
Шумидуб — воспитанник минской хоккейной школы «Юность». Участник зимних Олимпийских игр — 1998 в Нагано, победитель чемпионата мира — 1997 в первом дивизионе. За национальную сборную Беларуси выступал с 1996 по 1998 год. Провел 12 матчей, пропустил 28 шайб, заработал две минуты штрафного времени.
Шумидуб основал в Гомеле первую в стране школу вратарей. С 2005 года был тренером вратарей ХК «Гомель».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 13 июля 2019
-
11:07
-
10:39
-
10:24
-
09:50
-
09:19
-
08:54
-
08:36
-
08:15
- 12 июля 2019
-
23:54
-
23:24
-
22:54
-
22:10
-
21:36
-
21:15
-
20:26
-
20:04
-
19:32
-
19:14
-
18:53
-
18:14
-
17:56
-
17:24
-
16:42
-
16:20
-
16:06
-
15:34
-
14:36
-
13:38
-
13:03
-
12:52
-
12:10
-
11:41
-
11:15
-
10:41
-
10:15
Партнерский контент