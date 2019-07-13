Экс-вратарь сборной Беларуси ушёл из жизни в возрасте 55 лет

В возрасте 55 лет умер белорусский тренер Александр Шумидуб, информирует «Страница хоккея Беларуси».



Несколько дней назад после одной из тренировок Александру Николаевичу стало плохо. Его отвезли в больницу, где он впал в кому, а позже скончался.



Шумидуб — воспитанник минской хоккейной школы «Юность». Участник зимних Олимпийских игр — 1998 в Нагано, победитель чемпионата мира — 1997 в первом дивизионе. За национальную сборную Беларуси выступал с 1996 по 1998 год. Провел 12 матчей, пропустил 28 шайб, заработал две минуты штрафного времени.



Шумидуб основал в Гомеле первую в стране школу вратарей. С 2005 года был тренером вратарей ХК «Гомель».



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