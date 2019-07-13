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Фаббри подписал новый контракт с «Сент-Луисом»

Фаббри подписал новый контракт с «Сент-Луисом»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» подписал новое соглашение с нападающим Робби Фаббри, информирует официальный сайт действующего обладателя Кубка Стэнли. 23-летний хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на один сезон, годовая зарплата канадца составит $ 900 тыс.

Выигранный Кубок Стэнли стал первым в истории «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. В ходе плей-офф «блюзмены» победили «Виннипег Джетс» (4-2), «Даллас Старз» (4-3), «Сан-Хосе Шаркс» (4-3) и «Бостон Брюинз» в финальной серии (4-3).

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