Хоккеисты «Сочи» сдали тесты по физподготовке

Игроки ХК «Сочи» сдали тесты по общефизической подготовке, на их основании тренерский штаб оценит состояние хоккеистов и их готовность к работе на предсезонке.

«В программе было сразу несколько важных тестов. Самый ненавистный практически всеми игроками – тест Купера, суть которого состоит в том, что нужно пробежать три километра и уложиться в 12 минут. Остальные же прошли в двух локациях: в тренажерном зале и игровом залах спорткомплекса «Юность».

Первая часть включала в себя силовые тесты – жим лёжа, становую тягу, приседания со штангой и другие. Во второй части были и прыжковые тесты (как с места, так и тройной прыжок), растяжка, бросок медбола, челночный бег и так далее.

После прохождения тестов тренерский штаб сделает выводы о готовности игроков и при необходимости внесёт какие-то правки в программу тренировок, разработанную ранее. А пока – работа начинается, и это значит, что хоккей все ближе и ближе!» — говорится в сообщении пресс-службы «леопардов».

