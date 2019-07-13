«Авангард» объяснил, как права на Налимова оказались в ХК «Сочи»

Пресс-служба «Авангарда» рассказала о том, как права на голкипера Ивана Налимова перешли к ХК «Сочи». 13 июля стало известно, что вратарь стал игроком питерского СКА.
«Авангард» и ХК «Сочи» произвели обмен, за вратаря Ивана Налимова мы получили права на шведского защитника Густава Форслинга, выступающего в НХЛ. «Сочи» обменял Ивана в СКА. Благодарим Ивана за уверенную игру в форме «Авангарда» и желаем успехов!» — написала пресс-служба «Авангарда» в «Твиттере».
Напомним, 13 июля СКА и «Сочи» сообщили об обмене. Южане получили права на вратаря Ивана Просветова, в Петербург переезжает Налимов.
Минувший сезон Налимов начинал в «Куньлунь Ред Стар», сыграв четыре матча при проценте отражённых бросков 91,7 и коэффициенте надёжности 2,83. Завершал сезон Налимов в «Авангарде». За омских «ястребов» Налимов одержал пять побед в 14 играх регулярки, пропуская за игру 2,14 шайбы и отражая 91,7% бросков.
- 13 июля 2019
-
19:01
-
18:45
-
18:33
-
17:55
-
17:10
-
16:37
-
16:19
-
15:58
-
15:28
-
15:14
-
14:57
-
14:51
-
14:20
-
13:54
-
13:40
-
13:30
-
13:14
-
12:40
-
12:09
-
11:48
-
11:36
-
11:07
-
10:39
-
10:24
-
09:50
-
09:19
-
08:54
-
08:36
-
08:15
- 12 июля 2019
-
23:54
-
23:24
-
22:54
-
22:10
-
21:36
-
21:15