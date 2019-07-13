«Авангард» объяснил, как права на Налимова оказались в ХК «Сочи»

Пресс-служба «Авангарда» рассказала о том, как права на голкипера Ивана Налимова перешли к ХК «Сочи». 13 июля стало известно, что вратарь стал игроком питерского СКА.

«Авангард» и ХК «Сочи» произвели обмен, за вратаря Ивана Налимова мы получили права на шведского защитника Густава Форслинга, выступающего в НХЛ. «Сочи» обменял Ивана в СКА. Благодарим Ивана за уверенную игру в форме «Авангарда» и желаем успехов!» — написала пресс-служба «Авангарда» в «Твиттере».

Напомним, 13 июля СКА и «Сочи» сообщили об обмене. Южане получили права на вратаря Ивана Просветова, в Петербург переезжает Налимов.



Минувший сезон Налимов начинал в «Куньлунь Ред Стар», сыграв четыре матча при проценте отражённых бросков 91,7 и коэффициенте надёжности 2,83. Завершал сезон Налимов в «Авангарде». За омских «ястребов» Налимов одержал пять побед в 14 играх регулярки, пропуская за игру 2,14 шайбы и отражая 91,7% бросков.