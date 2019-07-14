Отец Алины Загитовой возглавил молодёжную команду «Ак Барса»

Новым главным тренером молодёжной команды «Ак Барса» — «Ирбис» — станет Ильназ Загитов. Помогать ему будут Айрат Кадейкин и Артём Анисимов, на должности тренера вратарей остаётся Алмаз Якупов.
Воспитанник ижевской школы хоккея Загитов с 2018 года работает в системе «Ак Барса». Также он известен как отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
««Ак Барс» − это серьёзный клуб, мы находимся в его системе, поэтому у «Ирбиса» не может быть других задач кроме хорошей игры и попадания в плей-офф для начала. В прошлом году мы не попали в плей-офф, для нас это неудачный результат. В этом сезоне первоочередная задача – попадание команды в плей-офф.
По игре самое главное – дисциплина: и игровая, и в быту. С этого всё начинается, ребята должны будут всё это соблюдать. Также важны полная самоотдача и выполнение требований тренерского штаба. Будем думать, какую схему мы выберем, подберём ту, которая нам удобна», — приводит слова Загитова пресс-служба «Ак Барса».
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