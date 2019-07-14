Житник: человеку с Украины не понятен молчаливый уход Воробьёва

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал отставку Ильи Воробьёва с поста главного тренера сборной России и питерского СКА, а также назначение Алексея Кудашова.
Меня сильно удивил отставка из сборной и клуба Ильи Воробьёва. Знаю, что его задела моя фраза после полуфинала чемпионата мира с финнами, когда сказал, что Воробьев-младший в плане тактики проиграл Воробьёву-старшему, хотя, на мой взгляд, это был комплимент всей династии. Во всяком случае в разговоре с прессой Илья посетовал, что это мнение человека с Украины.
Так вот сейчас человеку с Украины не понятен его молчаливый уход. Матч с финнами так и не был разобран, я выдвинул свою версию, другие люди хоккея тоже дали комментарии, но позиция главного тренера так и осталась не понятной. Здесь вижу некоторые параллели с историей Бэбкока, ведь тренерская позиция — всегда самая тяжелая, первой попадающая под удар.
Другое дело, что в отличие от Воробьёва у Бэбкока есть серия победных сезонов — с «Детройтом» и сборными Канады. Хотя, надо признать, в тех командах был такой запас таланта, что на тренерской позиции с тем же успехом мог оказаться любой из десяти ведущих специалистов НХЛ. И работа в «Торонто» показывает, что Бэбкока где-то, наверное, переоценили — и развязка по сценарию Воробьева, подозреваю, близка.
Хорошо знаю Алексея Кудашова — думающего хоккеиста, интересного человека. То, что команду такого уровня, как сборная России, возглавил тренер без победного опыта — это сюрприз », — цитирует Житника Russia-Hockey.
- 14 июля 2019
-
10:20
-
08:15
- 13 июля 2019
-
22:28
-
11:36
- 11 июля 2019
-
09:00
- 10 июля 2019
-
23:45
-
22:26
-
20:06
-
20:03
-
19:56
-
11:32
-
10:28
-
10:00
-
09:00
- 9 июля 2019
-
23:00
-
20:02
- 8 июля 2019
-
09:36
- 6 июля 2019
-
23:39
-
22:51
- 4 июля 2019
-
18:52
- 3 июля 2019
-
15:55
- 25 июня 2019
-
11:42
- 14 июня 2019
-
08:35
- 13 июня 2019
-
19:39
-
18:08
- 12 июня 2019
-
12:59
-
11:57
- 11 июня 2019
-
14:54
- 8 июня 2019
-
18:43
- 7 июня 2019
-
20:33
-
15:30
- 6 июня 2019
-
15:00
-
13:15
- 5 июня 2019
-
16:51
- 4 июня 2019
-
16:56