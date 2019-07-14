Житник: человеку с Украины не понятен молчаливый уход Воробьёва

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал отставку Ильи Воробьёва с поста главного тренера сборной России и питерского СКА, а также назначение Алексея Кудашова.



Меня сильно удивил отставка из сборной и клуба Ильи Воробьёва. Знаю, что его задела моя фраза после полуфинала чемпионата мира с финнами, когда сказал, что Воробьев-младший в плане тактики проиграл Воробьёву-старшему, хотя, на мой взгляд, это был комплимент всей династии. Во всяком случае в разговоре с прессой Илья посетовал, что это мнение человека с Украины.



Так вот сейчас человеку с Украины не понятен его молчаливый уход. Матч с финнами так и не был разобран, я выдвинул свою версию, другие люди хоккея тоже дали комментарии, но позиция главного тренера так и осталась не понятной. Здесь вижу некоторые параллели с историей Бэбкока, ведь тренерская позиция — всегда самая тяжелая, первой попадающая под удар.



Другое дело, что в отличие от Воробьёва у Бэбкока есть серия победных сезонов — с «Детройтом» и сборными Канады. Хотя, надо признать, в тех командах был такой запас таланта, что на тренерской позиции с тем же успехом мог оказаться любой из десяти ведущих специалистов НХЛ. И работа в «Торонто» показывает, что Бэбкока где-то, наверное, переоценили — и развязка по сценарию Воробьева, подозреваю, близка.



Хорошо знаю Алексея Кудашова — думающего хоккеиста, интересного человека. То, что команду такого уровня, как сборная России, возглавил тренер без победного опыта — это сюрприз », — цитирует Житника Russia-Hockey.

Житник — о полуфинале: Воробьёва-младшего обыграли по системе Воробьёва-старшего