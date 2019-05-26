Житник — о полуфинале: Воробьёва-младшего обыграли по системе Воробьёва-старшего

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о поражении сборной России в полуфинале чемпионате мира 2019 года.

«Ещё в четвертьфинале с американцами в игре сборной России обнаружились проблемные моменты — прежде всего в обороне, которая не всегда справлялась с давлением соперника, уступала пятак. Также не всегда была необходимая поддержка защитников со стороны нападающих, как крайних, так и центральных. С их стороны иногда шли обрезы. К сожалению, в матче с финнами эти же проблемы возникли вновь. А если учесть, что по стилю сборная Финляндии для россиян — команда более неудобная, чем американцы, то итоговый результат не выглядит сенсацией. Хотя, безусловно, это сюрприз.

Американцы сыграли с Россией в классический энхаэловский хоккей «север — юг», без ловушек. Российские звёзды НХЛ были к нему готовы, отсюда и победный результат. Финны — полная противоположность американцам. Их хоккей — схематичный, закрытый, где-то даже тягомотный, который полностью адаптирован именно к европейскому формату льда. Мне показалось, что во многом энхаэловская сборная России просто оказалась не готова к такой вязкой игре.

Смотрел на сборную Финляндии — и вспоминал клубы Петра Ильича Воробьева. Это был классический хоккей Воробьёва: максимально простой, без обрезов, без ухода в углы площадки, с уплотненной нападающими средней зоной, с пиджачками и другими мелкими фолами. Получается, команду Воробьёва-младшего обыграли по системе Воробьёва-старшего», — цитирует Житника Russia-Hockey.

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