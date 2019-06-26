СКА в сезоне-2019/20 будет играть на «канадской» площадке
Начиная с сезона-2019/20 СКА будет играть на хоккейной площадке размера 60 на 26 метров с увеличенными зонами атаки. Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба в «Твиттере».
Работы по переформатированию Ледового дворца начнутся во второй половине июля и продлятся около двух недель. Затем ХК СКА планирует организовать день открытых дверей, чтобы болельщики смогли оценить новые условия для просмотра хоккея. Аналогичные изменения будут проведены на площадках «Хоккейного города» — таким образом, все команды системы СКА будут готовиться в одинаковых условиях.
В минувшем сезоне питерские «армейцы» добрались до финала Западной конференции КХЛ, где проиграли в семи матчах будущему чемпиону — ЦСКА.
ЦСКА в новом сезоне будет играть на площадке уменьшенного размера
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- 26 июня 2019
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