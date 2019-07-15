Александр Кулаков назвал лучшего белорусского хоккеиста в суверенной истории

Известный белорусский хоккеист Александр Кулаков рассказал, с кем из тренеров ему работалось наиболее комфортно в течение карьеры, а также назвал лучшего белорусского хоккеиста в суверенной истории.

«Тренер? Одного сразу не назову. Такого, который бы мне нравился… Пожалуй, это Андриевский, Покович и Шуплер. Эта тройка. Самое главное, чтобы тебе об ошибках говорили в лицо, а не за спиной. Не считаю, что у меня с Крэйгом Вудкрофтом не сложилось. Да и многие белорусские игроки, напротив, показали свой максимум.

Хоккеист? Руслан Салей. Он был лидером как в раздевалке, так и вне её. Он был примером для всех. Даже ветераны, когда он приезжал из-за океана, смотрели на него, во многом копировали», — цитирует Кулакова «Прессбол» со ссылкой на передачу «Итоги недели» на «Беларусь 5».