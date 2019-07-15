СКА провёл первую тренировку в Новогорске
Хоккейный клуб СКА сегодня, 15 июля, провёл первую тренировку в Новогорске, сообщает пресс-служба «армейского» клуба.
«Бодры» надо говорить бодрее. А «веселы» как? Веселее!» — написано в «твиттере» СКА.
Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.
Сборы в Новогорске продлятся до 28 июля. Затем команда вернётся в Санкт-Петербург, после чего вылетит в Сочи, где «армейцы» примут участие в турнире Sochi Hockey Open, который пройдёт с 3 по 8 августа. Подопечные Алексея Кудашова начнут сезон 2 сентября, сыграв в гостях с магнитогорским «Металлургом».
Действующим обладателем Кубка Гагарина является ХК ЦСКА. В финальной серии сезона-2018/19 подопечные Игоря Никитина оказались сильнее ХК «Авангард» — 4-0.
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