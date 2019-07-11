Хоккеисты СКА вышли из отпуска

Хоккеисты петербургского СКА вышли из отпуска, информирует официальный сайт хоккейной команды. Подопечные Алексея Кудашова начнут сезон 2 сентября, сыграв в гостях с магнитогорским «Металлургом».



Полное расписание КХЛ сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате».



Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ХК «ЦСКА». В финальной серии сезона-2018/19 подопечные Игоря Никитина оказались сильнее ХК «Авангард» — 4:0.



Ранее в КХЛ рассказали об особенностях составления календаря, назвали даты вынесенных матчей и объяснили, почему «Авангард» не был переведён в Западную конференцию. Также вице-президент КХЛ объяснил, почему лига перенесла сроки презентации календаря.



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Золото ОИ для сборной и Кубок Гагарина для СКА. Главные задачи Кудашова Молодой российский специалист получит сразу два ответственных назначения. Скоро об этом официально объявят.