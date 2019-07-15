Сын Игоря Ларионова подписал пробный контракт со СКА
Хоккейный клуб СКА подписал пробные контракты с 20-летним форвардом Игорем Ларионовым и 22-летним защитником Даниилом Миромановым, информирует официальный сайт клуба ВХЛ ХК «СКА-Нева».
Ларионов-младший родился 24 августа 1998 года в Детройте. Выступал за «Квебек», «Уиндзор Спитфайрз», «Маскегон» и «Мэдисон Кэпиталс».
Мироманов родился 11 июля 1997 года в Москве. Рост 193 сантиметра, вес 90 килограммов. В юношеском возрасте играл в канадских лигах, а затем вернулся в Россию, где выступал за «Сочи» в КХЛ и «Дизель» в ВХЛ. В прошлом сезоне играл за чешское «Динамо» из Пардубице и «Манчестер» из ЕСHL.
Оба хоккеиста в июле 2019 года приняли участие в лагере развития СКА. Пробные контракты будут действовать до 20 августа.
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