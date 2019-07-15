Игроки московского «Динамо» прибыли на тренировочный сбор в Нижний Новгород, информирует официальная группа бело-голубых в соцсети «ВКонтакте».
Фото также можно посмотреть в официальной группе бело-голубых во «ВКонтакте».
В Нижнем Новгороде команда проведёт первый предсезонный матч — 3 августа с «Торпедо». После чего московское «Динамо» ждёт и первый предсезонный турнир — Кубок Нижегородской области, который пройдёт с 7 по 11 августа и включает игры с «Торпедо», «Хумо» и минским «Динамо», а также матч за третье место или финал.
Базироваться во время сбора команда будет в городе Бор — на левом берегу Волги, напротив Нижнего Новгорода. Основная часть работы бело-голубых пройдёт там же, а выставочные игры «Динамо» пройдут в нижегородском КРК «Нагорный».
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