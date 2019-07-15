Лукоянов: в «Ак Барсе» нет никаких ролей. Здесь все за общее дело

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов после открытой тренировки поделился впечатлениями от старта подготовки к сезону и рассказал о требованиях нового главного тренера команды.
«Отпуск затянулся, конечно, был очень долгим. Надоело отдыхать, поэтому ждали – быстрее бы уже начались тренировки и сборы. Поэтому подошли с охотой к занятиям, кто-то уже пораньше начал заниматься. Потихоньку начинаем втягиваться, сегодня была первая игровая тренировка. Интересно – всё-таки вернулись в своё любимое дело, по которому скучали. С новыми эмоциями и силами – в новый сезон.
Роль при новом тренере? Какая роль? Здесь нет никаких ролей. Здесь команда, я не думаю, что будут раздавать какие-то роли, кому и как играть. Здесь все за общее дело – кто-то сегодня забьёт, кто-то – завтра. Общая цель одна – победа, собрать новую команду и биться, чтобы оправдаться перед болельщиками за провальный сезон. Никто ни о каких ролях не думает, не разговаривали об этом.
Все тренеры одинаковые, не думаю, что от него нужно ждать каких-то особых требований. Не бывает так, что от кого-то нужно ждать меньше, а от кого-то больше – все требуют максимума. Поэтому нужно прислушиваться, перестроиться в каких-то моментах: может, будет что-то новое в игре, что-то останется. Все тренеры требуют одного – выполнения тренерского задания и победы», — цитирует Лукоянова официальный сайт казанского клуба.
- 15 июля 2019
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