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Бывший защитник системы «Колорадо» Сергей Бойков стал новичком «Динамо»

Бывший защитник системы «Колорадо» Сергей Бойков стал новичком «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Динамо» Москва заключил соглашение с 23-летним российским защитником Сергеем Бойковым, выступавшим ранее в Северной Америке. Контракт игрока рассчитан на два сезона, информирует официальный сайт бело-голубых.

Игровую карьеру Бойков начал в командах школ хабаровского «Амура» и новокузнецкого «Металлурга». В России провёл три матча за команду «Кузнецкие Медведи» в МХЛ, после чего перебрался в Юниорскую лигу Квебека, где на протяжении нескольких лет выступал за команду «Драммондвилль Вольтижерс». Выступал за молодёжную сборную России, в составе которой стал серебряным призёром чемпионата мира 2016 года.

Был выбран на драфте НХЛ под общим 161-м номером «Колорадо Эвеланш». На взрослом уровне выступал в АХЛ и ECHL за команды «Сан-Антонио Рэмпейдж», «Колорадо Иглз» и «Юта Гриззлис». Чемпион ECHL (2017).

В минувшем сезоне Бойков принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата АХЛ и отметился 11 (1+10) очками при показателе полезности "-5" и 74 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф Бойков не набрал очков.

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