Игнатович: сейчас никто из хоккеистов не отдыхает два-три месяца

Защитник Максим Игнатович, находящийся на пробном контракте в «Нефтехимике», рассказал об уходе из «Сибири».



«Очень здорово, что я столько времени отдал своему родному клубу, городу, где у меня семья, родственники, друзья, знакомые болельщики. Но часто бывает так, что приходит время перезагрузки, которое означает, что пора перевернуть страницу хоккейной карьеры и начать новый этап в жизни. Сейчас у меня как раз это и происходит.



Меня здесь встретили очень тепло, всё в клубе организовано на высшем уровне, чувствуется, здесь дружный коллектив. То, что город маленький и компактный, — это даже плюс. Большой плюс и то, что со многими ребятами был знаком давно. Так что вопросы адаптации для меня не актуальны.



Впечатления от тренировок? Вы же знаете, никто из хоккеистов сейчас не отдыхает два-три месяца. Активно отдохнули пару недель, и начинаются индивидуальные тренировки. Поэтому ребята, в их числе и я, приходят к сборам готовыми к физическим нагрузкам. Мы все прекрасно понимаем, что именно на предсезонных сборах закладывается фундамент. Как ты его заложишь, так и проведешь сезон. Да, в какие-то моменты бывает тяжело, но надо потерпеть. Это нормально, я не считаю, что сборы должны быть лёгкими», — цитирует игрока официальный сайт клуба.