Сакик — о переходе Бураковски: он отлично впишется в команду

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик прокомментировал перехода бывшего форварда «Вашингтон Кэпиталз» Андре Бураковски в стан «лавин».



«Мы рады, что пополнились таким большим, быстрым и техничным вингером, как Андре. У него уже есть большой опыт в НХЛ, он обладатель Кубка Стэнли. Ему 24 года, и он приближается к своему расцвету. Мы чувствуем, что он отлично впишется в команду», – приводит слова Сакика официальный сайт НХЛ.

В прошедшем сезоне 24-летний форвард провёл 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт 12 заброшенных шайб и 13 результативных передач при показателе полезности «+2» и 14 минутах штрафа. В плей-офф на счету игрока один гол и одна голевая передача в семи играх при показателе полезности «-3».

