Сакик — о переходе Бураковски: он отлично впишется в команду
Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик прокомментировал перехода бывшего форварда «Вашингтон Кэпиталз» Андре Бураковски в стан «лавин».
«Мы рады, что пополнились таким большим, быстрым и техничным вингером, как Андре. У него уже есть большой опыт в НХЛ, он обладатель Кубка Стэнли. Ему 24 года, и он приближается к своему расцвету. Мы чувствуем, что он отлично впишется в команду», – приводит слова Сакика официальный сайт НХЛ.
В прошедшем сезоне 24-летний форвард провёл 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт 12 заброшенных шайб и 13 результативных передач при показателе полезности «+2» и 14 минутах штрафа. В плей-офф на счету игрока один гол и одна голевая передача в семи играх при показателе полезности «-3».
Андре Бураковски подписал контракт с «Колорадо» на $ 3,25 млн
- 16 июля 2019
-
09:00
-
08:37
-
08:16
-
08:00
-
07:41
- 15 июля 2019
-
23:59
-
23:29
-
22:57
-
22:22
-
21:42
-
21:05
-
20:36
-
20:22
-
19:56
-
19:31
-
19:16
-
18:50
-
18:20
-
18:00
-
17:52
-
17:32
-
17:06
-
16:55
-
16:45
-
16:20
-
16:01
-
15:48
-
15:41
-
15:39
-
15:30
-
15:04
-
15:00
-
14:43
-
14:20
-
13:57
Партнерский контент