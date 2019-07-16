Бойков: моя цель — попасть в топ-4 линии защиты «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Сергей Бойков рассказал о возвращении в Россию и целях на сезон.
«Я рад, что мои родители и братья смогут видеть меня играющим не только через трансляции в интернете, но и вживую. Это очень сильно мотивирует.
Поможет ли мне то, что „Динамо“ начнёт сезон на „канадской“ площадке? Возможно. Всё будет довольно привычно. Хотя не думаю, что это так сильно будет влиять. В то же время в России другая система игр. Когда начнётся сезон — увидим всё в игре.
Надеюсь, что проведу хороший сезон. Хотел бы улучшить здесь свои хоккейные навыки. Моя цель — попасть в топ-4 линии защиты «Динамо», показать свою лучшую игру. Очень хотел бы помочь команде подняться как можно выше, помочь побороться за Кубок Гагарина», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
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