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Хоккеистов «Локомотива» состарили в мобильном приложении

Хоккеистов «Локомотива» состарили в мобильном приложении
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеистов ярославского «Локомотива» состарили в популярном мобильном приложении FaceApp, которое позволяет искусственно состарить лицо.

«А ещё говорят, что у нас молодая команда», — прокомментировал фотографии официальный «твиттер» ярославского коллектива.

Посмотреть фото «состаренных» хоккеистов можно в «Твиттере».

В прошедшем сезоне «Локомотив» установил рекорд по «молодости» команды. Во встрече с петербургским СКА 17 марта на лёд вышла самая молодая команда за 11 лет существования КХЛ. Средний возраст хоккеистов «Локомотива» составил 23 года и восемь дней, ярославцы обновили рекорд, принадлежавший новокузнецкому «Металлургу», — 23 года и 9 дней.

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