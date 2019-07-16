Хоккеистов «Локомотива» состарили в мобильном приложении

Хоккеистов ярославского «Локомотива» состарили в популярном мобильном приложении FaceApp, которое позволяет искусственно состарить лицо.



«А ещё говорят, что у нас молодая команда», — прокомментировал фотографии официальный «твиттер» ярославского коллектива.

Посмотреть фото «состаренных» хоккеистов можно в «Твиттере».



В прошедшем сезоне «Локомотив» установил рекорд по «молодости» команды. Во встрече с петербургским СКА 17 марта на лёд вышла самая молодая команда за 11 лет существования КХЛ. Средний возраст хоккеистов «Локомотива» составил 23 года и восемь дней, ярославцы обновили рекорд, принадлежавший новокузнецкому «Металлургу», — 23 года и 9 дней.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»