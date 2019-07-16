Блюгерс подписал новый контракт с «Питтсбургом», Флёри — с «Каролиной»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» подписал новый контракт с нападающим Тедди Блюгерсом, информирует официальный сайт команды. 24-летний Блюгерс поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, годовая зарплата составит $ 750 тыс.



В прошедшем сезоне Блюгерс принял участие в 28 матчах за основную команду «Питтсбурга», записав на свой счёт 10 (4+6) баллов при показателе полезности "+7".



Клуб «Каролина Харрикейнз» заключил новое соглашение с защитником Хейденом Флёри. 23-летний канадский хоккеист подписал однолетний контракт, зарплата за сезон составит $ 850 тыс. Защитник сыграл за основную команду 28 матчей в регулярном чемпионате и отыграл девять встреч в розыгрыше Кубка Стэнли.