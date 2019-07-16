Судья Одиньш вернулся на лёд после перелома обеих костей голени

Судья Эдуард Одиньш вернулся на лёд после тяжелейшего перелома костей голени. Напомним, 23 января 2019 года нападающий «Торпедо» Данил Веряев попал под удар клюшкой форварда подмосковной команды Миро Аалтонена и въехал в арбитра. Одиньш покинул площадку на носилках, после обследования ему был диагностирован закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением.



«Как здоровье? Спасибо, всё в порядке, стараюсь идти на поправку. Сегодня я встал на коньки всего в четвёртый раз после травмы, делаю шаги для восстановления. Думаю, нужно ещё какое-то время для того, чтобы прийти в форму.



Что касается сборов, то каждый новый сезон не похож на предыдущий: наше руководство пытается придумывать новые методики. Мы ждём этих сборов с радостью и с удовольствием приезжаем на них», — цитирует арбитра официальный сайт КХЛ.