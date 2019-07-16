Плэтт: хотя много лет играю в КХЛ, с игроками «Автомобилиста» лично не знаком

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Джефф Плэтт прокомментировал обстановку в новом клубе.



«Я летом много тренировался в зале с пластиковым льдом, отрабатывал разные приёмы. В прошлые годы это приносило пользу, и я решил не менять подготовку.



В команде очень хорошая атмосфера. Знакомых пока нет, кроме Павла Воробья — мы с ним играли в сборной Беларуси. Я хоть и много лет играю в КХЛ, слышал многие фамилии, но пока ни с кем не удалось лично познакомиться», — цитирует форварда официальный сайт команды.



В минувшем сезоне «Автомобилист» показал своё лучшее выступление в истории КХЛ, дойдя до полуфинала Восточной конференции, где проиграл в пяти матчах серии с уфимским «Салаватом Юлаевым».