Павлович: фактор Вудкрофта был немаловажным при подписании контракта

Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович поделился впечатлениями от первых летних тренировок.
«Приятно вернуться. Здорово покатались. Вся суть тренировок Крэйга в интенсивности — они короткие, но с полной отдачей. Первое время, конечно, тяжеловато, тем более с техникой пока есть вопросы — ребята привыкают, однако дальше будет лучше.
Был ли фактор Вудкрофта решающим при подписании нового контракта с „Динамо“? Он был немаловажным. Как и ещё несколько других. Рад снова оказаться в команде. Все мысли сейчас только о «Динамо».
Отличаются ли ожидания от нового сезона от предыдущих? Не особо, просто чем старше становишься, тем больше требований к себе. А ожидания всегда самые высокие. Хочется смотреть вперёд и входить в сезон на позитиве», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
- 16 июля 2019
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