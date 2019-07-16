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Игорь Полыгалов перешёл в московское «Динамо»

Игорь Полыгалов перешёл в московское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Игорь Полыгалов перешёл в московское «Динамо», информирует официальный сайт бело-голубой команды. 32-летний российский хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.

Напомним, три дня назад Полыгалов покинул челябинский «Трактор», расторгнув контракт с командой по обоюдному соглашению сторон.

В прошедшем сезоне 32-летний российский форвард из-за травмы сыграл только в 40 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счёт 18 (8+10) баллов при показателе полезности "-16" и 18 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 17 с половиной минут за матч. В четырёх играх розыгрыша Кубка Гагарина Полыгалов отметился одной результативной передачей.

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