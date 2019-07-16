Игорь Полыгалов перешёл в московское «Динамо»
Нападающий Игорь Полыгалов перешёл в московское «Динамо», информирует официальный сайт бело-голубой команды. 32-летний российский хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.
Напомним, три дня назад Полыгалов покинул челябинский «Трактор», расторгнув контракт с командой по обоюдному соглашению сторон.
В прошедшем сезоне 32-летний российский форвард из-за травмы сыграл только в 40 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счёт 18 (8+10) баллов при показателе полезности "-16" и 18 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 17 с половиной минут за матч. В четырёх играх розыгрыша Кубка Гагарина Полыгалов отметился одной результативной передачей.
Трансферы на Западе КХЛ. Что осталось сделать клубам этим летом
Чемпион может спокойно почивать на лаврах, а в Минске только начинают шевелиться.
- 16 июля 2019
-
19:42
-
19:35
-
19:17
-
18:57
-
18:44
-
18:14
-
17:51
-
17:40
-
17:34
-
17:08
-
16:50
-
16:16
-
16:00
-
15:42
-
15:25
-
15:11
-
14:41
-
14:23
-
14:08
-
13:45
-
13:25
-
13:06
-
12:37
-
12:34
-
12:15
-
12:00
-
11:52
-
11:36
-
11:26
-
11:15
-
11:00
-
10:41
-
10:10
-
10:00
-
09:45
Партнерский контент