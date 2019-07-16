Ринат Валиев подписал новый контракт с «Калгари», избежав арбитража

Российский защитник Ринат Валиев подписал новый контракт с «Калгари Флэймз», сообщает в своём «твиттере» хоккейный агент Дэн Мильштейн. Хоккеист избежал арбитражного слушания, которое было назначено на 4 августа.
В минувшем сезоне 24-летний Валиев играл в «Стоктон Хит», который является фарм-клубом «Калгари». В 57 матчах регулярного чемпионата Ринат забросил 4 шайбы и сделал 17 результативных передач при показателе полезности "+10" и 51 штрафной минуте. По контракту на сезон-2018/19 защитник зарабатывал $ 650 тыс.
Ранее стала известна дата арбитражного слушания по контракту российского форварда Павла Бучневича c «Нью-Йорк Рейнджерс». Оно состоится 29 июля.
Напомним, игрок имеет право подписать соглашение с командой до вынесения вердикта. Так, летом прошлого года 44 хоккеиста подали в арбитраж. Однако в итоге судья рассмотрел иски только троих игроков.
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