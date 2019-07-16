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«Лос-Анджелес» подписал новый контракт с Петерсеном на $ 2,57 млн

«Лос-Анджелес» подписал новый контракт с Петерсеном на $ 2,57 млн
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» подписал новое соглашение с голкипером Кэлом Петерсеном, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Лиза Диллман. 24-летний американский голкипер поставил подпись под контрактом сроком на три сезона, годовая зарплата хоккеиста составит $ 858 тыс.

В прошедшем сезоне Петерсен принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Лос-Анджелес». Голкипер одержал пять побед и оформил один «сухой» матч, в среднем отражая 92,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,61.

«Лос-Анджелес» провалил чемпионат-2018/19, завершив регулярку на последней строчке Западной конференции.

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