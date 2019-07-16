Журналист — об обмене Анисимова: солидный игрок, но не подходит «Чикаго»

Североамериканский журналист Марк Лазерус прокомментировал обмен российского нападающего Артёма Анисимова из «Чикаго Блэкхоукс» в «Оттаву Сенаторз».
«Артём Анисимов был очень хорош как центр в звене Артемия Панарина и Патрика Кейна. Артём был довольно хорош как центрфорвард для Патрика Кейна. Однако в качестве центра для других крайних форвардов он был в основном не слишком хорош. Солидный игрок. Просто перестал подходить составу клуба», — написал журналист в своём «твиттере».
31-летний Анисимов в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 78 встречах, записав на свой счёт 37 (15+22) баллов при показателе полезности "-2" и 14 минутах штрафного времени. В среднем россиянин проводил на площадке около 16 с половиной минут за матч. Контракт Анисимова с годовой зарплатой $ 4,55 млн будет действовать ещё два сезона.
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