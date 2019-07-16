«Чикаго» обменял Артёма Анисимова в «Оттаву» на Зака Смита

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» обменял российского нападающего Артёма Анисимова в «Оттаву Сенаторз» на форварда Зака Смита, информирует официальный сайт «индейцев».



31-летний Анисимов в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 78 встречах, записав на свой счёт 37 (15+22) баллов при показателе полезности "-2" и 14 минутах штрафного времени. Россиянин проводил на площадке около 16 с половиной минут за матч. Контракт Анисимова с годовой зарплатой $ 4,55 млн будет действовать ещё два сезона.



31-летний Смит в сезоне-2018/19 сыграл в 70 матчах, отметившись 28 (9+19) очками при показателе полезности "-6" и 81 минуте штрафа. Нападающий проводил на льду около 16 с половиной минут за игру. Контракт Смита с годовой зарплатой $ 3,25 млн будет действовать ещё два сезона.

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