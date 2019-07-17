Сергиенко: мои переходы связаны с околохоккейными моментами
Защитник московского «Динамо» Юрий Сергиенко прокомментировал переход в стан бело-голубых.
«Я очень рад, что подписал контракт с «Динамо». Буду делать всё, чтобы приносить пользу команде. Моя цель — помогать «Динамо» побеждать во всех играх. Это главная задача как на каждый день, так и на весь сезон. Москва — очень хороший и современный город. Мне здесь комфортно, так что всё будет отлично!
Часто меняю клубы? Так получается, что мои переходы связаны с околохоккейными моментами, которые самой игры никак не касаются. Отношусь к этому как к опыту, который поможет мне стать лучше! «Торпедо» и «Салават Юлаев»? В обеих командах было отлично играть. Благодарен этим клубам», — цитирует Сергиенко официальный сайт московского клуба.
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