Сергиенко: мои переходы связаны с околохоккейными моментами

Защитник московского «Динамо» Юрий Сергиенко прокомментировал переход в стан бело-голубых.

«Я очень рад, что подписал контракт с «Динамо». Буду делать всё, чтобы приносить пользу команде. Моя цель — помогать «Динамо» побеждать во всех играх. Это главная задача как на каждый день, так и на весь сезон. Москва — очень хороший и современный город. Мне здесь комфортно, так что всё будет отлично!

Часто меняю клубы? Так получается, что мои переходы связаны с околохоккейными моментами, которые самой игры никак не касаются. Отношусь к этому как к опыту, который поможет мне стать лучше! «Торпедо» и «Салават Юлаев»? В обеих командах было отлично играть. Благодарен этим клубам», — цитирует Сергиенко официальный сайт московского клуба.