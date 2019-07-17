Зарипов: Квартальнов знает, как доиграть до 41 года, не снижая результатов

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал начало сбора в Финляндии.
Напомним, что в Казани Зарипов тренировался по индивидуальной программе, отдельно от команды. Главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов заявил, что в Финляндии Зарипов будет тренироваться в основной группе.
«Не волнуйтесь, уважаемые болельщики. Всё идёт по плану. Дмитрий Вячеславович Квартальнов знает, как доиграть до 41 года, не снижая при этом результатов статистики. Всей командой летим на сбор. И вперёд к сезону», – заявил Зарипов в эфире клубного телевидения.
В сезоне-2018/19 38-летний форвард провёл 42 матча и набрал 32 (9+23) очка. В плей-офф на счету опытного хоккеиста две результативные передачи в трёх играх. Сезон-2019/20 станет для Даниса 15-м в составе «Ак Барса», что сделает его рекордсменом команды.
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