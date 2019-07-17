Лисовец: счастлив, что «Салават Юлаев» доверился мне. Большой шаг вперёд

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Лисовец прокомментировал выход из отпуска. Сегодня, 17 июля, игроки в полном составе собрались на «Уфа-Арене» и провели первое общекомандное собрание, после чего состоялось ледовое занятие.

«Как провёл отпуск? После чемпионата мира слетал на неделю на море, затем готовился к новому сезону: работали с ребятами в зале, бегали на свежем воздухе и снимали лёд.

Самочувствие? Всё нормально. Коньки не жмут. Катаюсь и привыкаю. Все ребята поддерживают, все профессионалы.

Как отношусь к переходу? Это большой вызов и шаг вперёд. Очень счастлив, что клуб доверился мне. Постараюсь сделать всё что угодно, чтобы помочь команде», — цитирует Лисовца официальный сайт уфимского клуба.