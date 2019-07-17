Генменеджер «Чикаго» рассказал, кто заменит Анисимова на позиции центрфорварда

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн прокомментировал уход из клуба российского нападающего Артёма Анисимова, рассказав, кто способен заменить его в новом сезоне.



«У нас в распоряжении довольно много возможных вариантов, кого поставить на позицию центрфорварда. Это Зак Смит и Эндрю Шоу. Карпентер тоже некоторое время исполнял роль центра. Ещё есть Давид Кампф и Кирби Дах.



Трудно наметить некоторые линии и сказать, кто будет действовать на этой позиции. У нас присутствуют разные взгляды. Часть тренировочного лагеря мы посвятим тому, чтобы выяснить, кому что подходит и какие сочетания работают лучше всего», — приводит слова Боумэна официальный сайт «Чикаго Блэкхоукс».



Анисимов в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 78 встречах, записав на свой счёт 37 (15+22) баллов при показателе полезности "-2" и 14 минутах штрафного времени.

